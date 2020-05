Miguel Sebastián ha lamentado los gestos de irresponsabilidad de personas que se han saltado las medidas de seguridad obligatorias para evitar la propagación del coronavirus, que aún sigue haciendo estragos en España. Así se ha expresado el exministro socialista en una entrevista en laSexta Noche.

"La gente no entiende que hay que llevar mascarilla y mantener la distancia, y que es más peligroso estar en un grupo un rato que cruzarse con personas a corta distancia", ha explicado Sebastián, que insiste en tener presente "los riesgos que corremos y la delicada situación en la que está Madrid".

En este sentido, para Sebastián, "en Madrid, el sistema de vigilancia y respuesta está endeble, y me preocupa lo que vaya a pasar en los próximos días". El exministro cree que, "a juzgar por los rebrotes que ya se han dado en algunos puntos limpios", habrá que tener en cuenta los que pueden darse en lugares como Madrid y Barcelona "en los próximos diez días".

Miguel Sebastián también se ha mostrado a favor del Ingreso Mínimo Vital que ya ha implementado el Gobierno de coalición. "En España era necesaria una medida para combatir la pobreza extrema", ha dicho, si bien ha señalado los 'pero' que, desde su perspectiva, presenta esta propuesta.

"El problema de este diseño tiene una parte estructural y una parte inmediata", ha comenzado Sebastián, que ha pasado a explicar las fallas que presenta cada parte: "Para la parte inmediata, destinada a la gente golpeada por el coronavirus, el Ingreso Mínimo Vital es insuficiente porque no llega ni a un millón y poco de hogares con todos sus miembros en paro". Y ha añadido: "A no ser que se cambie en el detalle de última hora, no creo que llegue a toda la gente de la economía sumergida. Se va a quedar corto".

En lo relativo a la parte estructural, Sebastián ve dos cuestiones a tratar. Por un lado, la coordinación con las Comunidades Autónomas: "¿Cómo se van a encajar las piezas para que todas las personas tengan el mismo tipo de ayuda estén donde estén?". La otra cuestión es, para Sebastián, "un problema de incentivos", y ha precisado: "Cuando recibes una renta a cambio de nada, puedes tener un incentivo para no buscar trabajo y puede llevar a algún tipo de efecto llamada, o a sumergir la economía".