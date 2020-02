Mónica Carrillo ha enviado un vídeo a laSexta Noche con un mensaje para Matías Prats: "Buenas noches Matías, que con esto de los 30 años me estás siendo muy infiel, pero bueno te lo voy a perdonar", ha comenzado la presentadora de informativos de Antena 3.

"Nosotros llevamos 13 años juntos y os podéis imaginar que ha habido muchos momentos de tensión, de noticias de gran interés y nerviosismo, pero también han habido muchos ataques de risa, mucha complicidad, algunos golpecitos antes de empezar el informativo y últimamente como sabemos que Matías me va a jubilar, pues me imita. Diles cómo va a ser ese día en el que anuncies que tú te quedas y yo me voy", le ha pedido Carrillo a su compañero de informativos.

"Qué mala es. Cuando se mete un poco conmigo, me pincha bastante, que a mí también me viene bien para centrarme y despertarme en algunas ocasiones, le digo: '¿Sabes lo que te digo? Un día dentro de muchos años diré: Señoras, se va. Mónica Carrillo nos deja. Ha cumplido su ciclo vital y abandona. Adiós, Mónica'", ha dicho Matías Prats con un divertido tono que recreaba la voz de una 'persona mayor'.