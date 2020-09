El doctor César Carballo, adjunto de Urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, ha valorado en laSexta Noche las últimas restricciones anunciadas por Isabel Díaz Ayuso para 37 zonas de seis distritos y ocho municipios de Madrid.

"No solo me parecen unas medidas absolutamente insuficientes, es que el remedio puede ser peor que la enfermedad", advierte el doctor, que no entiende que se cierren parques y jardines mientras se envía a los niños al colegio o a los adultos a trabajar "permitiendo que se vayan contagiando".

Por otra parte, recuerda que estas medidas afectan a barrios en los que "la gente no vive en 300 metros cuadrados, sino que lo hace en 50 ó 60 con 5 ó 6 en la misma vivienda". Por ello, pide tener precaución con las medidas porque "dentro de dos semanas vamos a ir a más". "Hemos dejado el coche en punto muerto cuesta abajo, y lo que debemos hacer es frenar", sentencia.

De hecho, en su cuenta de Twitter, César Carballo ya lamentaba la insuficiencia de las medidas asegurando que es "mejor frenar de forma brusca y corta y hacer segura nuestra ciudad, que arrastrar incidencias acumuladas altas". Además, critica la cantidad de pruebas que se realizan y el número de rastreadores.

Madrid ha restringido la movilidad en 37 zonas básicas de salud de seis distritos y 8 municipios. Medidas restrictivas que entran en vigor este lunes para, según Díaz Ayuso, "hacer efectivas las cuarentenas". Así, queda restringida la entrada y salida a estas áreas, salvo para desplazamientos justificados (motivo laboral y escolar) o por causa de fuerza mayor.

Además, en estas zonas, se reducen los aforos al 50%, se suspende la actividad en parques y jardines y las reuniones se reducen a seis personas (salvo que se trate de convivientes). La reducción de las reuniones sociales se aplicará a toda la Comunidad de Madrid (más allá de las zonas restringidas).

Hay más, pues todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público tendrán como hora máxima de cierre las 22:00 horas, a excepción de establecimientos farmacéuticos, automovilísticos o considerados esenciales. En las zonas afectadas por las restricciones, se podrá realizar deporte al aire libre y en el exterior, pero la práctica grupal se reduce también a un máximo de seis personas.