Mikel López Iturriaga ha contado en laSexta Noche que él es "más amable" que su hermano con la gente que le va a pedir fotos. "Yo soy un poco más simpático. Juanma tuvo una época en la que iba justito de amabilidad. Cuando era jugador de baloncesto es verdad que a veces era agobiante salir con él porque todo el mundo le pedía autógrafos y fotos, pero sí es verdad que ha mejorado".

Así, Juanma López Iturriaga ha reconocido que ha "mejorado" y que tuvo un "punto de giro" cuando le echaron del Real Madrid. "Cuando eres jugador y estás en la Selección o en el Madrid, te piensas que toda la vida va a ser así, que toda la vida vas a ser famoso, vas a ganar dinero, toda la vida la gente te va a perseguir, y llega un momento que no es que lo desprecies, pero te incomoda. De repente, un buen día, se sentó el entrenador del Madrid y me dijo que me fuera, y me caí del árbol", ha relatado, a lo que ha añadido que, en ese momento, se fue a Bilbao y que eso le "humanizó".