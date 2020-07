José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha, ha hablado en laSexta Noche sobre el rey emérito y ha afirmado de forma contundente que "si el rey Juan Carlos ha recibido dinero por razón de su cargo lo que tiene que hacer es devolverlo". En este sentido, ha señalado que si "Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre y le ha quitado la asignación económica es porque algo habrá visto".

En este sentido, Bono ha definido al rey Felipe VI como "harina de otro costado". "No he oído a nadie hablar mal de Felipe VI. No es comparable un reinado con otro aunque sean padre e hijo", ha asegurado.

"Al rey Juan Carlos I tiene que afectarle el principio de presunción de inocencia, pero es verdad que Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre y le ha quitado la asignación económica. Son dos medidas que ponen en valor al rey Felipe VI y que a los ciudadanos nos dan el indicio de que algo habrá de cierto", ha subrayado el político, quien ha añadido que "es difícil que en estas circunstancias siga utilizando un palacio" y que "probablemente tenga que buscar casa", algo que para Bono es "razonable".

"No sé si son las medidas que hay que tomar, pero Felipe VI hace bien poniendo un cortafuegos como jefe de Estado", ha manifestado el exministro de Defensa, insistiendo en la importancia de la presunción de inocencia y apostillando que Corinna no le merece "la más mínima credibilidad y Villarejo es un policía corrupto".

En la misma línea José Bono ha señalado que "algo habrá visto el jefe del Estado para tomar las medidas" que ha tomado. "Lo que aspiro y deseo es lo que dijo Juan Carlos: que la Justicia sea igual para todos", ha concluido el político socialista.