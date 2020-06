El pasado martes, el vídeo de Dani, hijo de un trabajador de Alcoa, conmovió al país por su ruego al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar el cierre de la fábrica.

"Me explican por qué cierra y no lo entiendo. ¡Si son los mejores haciendo aluminio!", se preguntaba Dani. En laSexta Noche, él y su padre, Emilio, hablan de la situación que vive Alcoa ahora mismo.

Emilio comenta que los trabajadores notan "cierto pasotismo" por parte de la empresa, afirmando que "si la factoría llega a pararse, no vuelve a iniciarse nunca más". "Estas factorías no pueden cerrarse así como así", añade.

Para San Cibrao (Lugo), "no hay más salida que la fábrica de aluminio", la cual permite vivir directa o indirectamente "al 50 ó 60%" del lugar. Defiende Emilio que se trata de una fábrica "eficiente y moderna" con una plantilla "bastante joven".

"Irse a otro sitio es inviable. Tenemos cargas bancarias, como todos... aquí no hay mucha alternativa", zanja Emilio. Por último, Dani repite su petición a Pedro Sánchez para que no se cierre esta fábrica: "Le diría que si puede ayudar a la empresa para que tantas familias no se queden sin trabajo, que haga algo para ayudar".