La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha reconocido en laSexta Noche que su relación con Pablo Casado no es ahora la misma que mantenían al principio, cuando el que todavía es líder del PP asumió las riendas del partido: "A partir del mes noviembre, cuando se agudizó la guerra contra Ayuso y el secretario general iba diciendo que se la iba a cargar porque era una corrupta, empecé a decirle a Pablo cosas en los mensajes. No deberían de gustarle y dejó de contestarme".

Aguirre ha asegurado que le dio "ánimos" a Casado ante esta polémica y este le respondió asegurando que "tenía el 100% de confianza" en Teodoro García Egea. "Ha sido su error, desde luego. No se puede tener un secretario general al que le has delegado todos los poderes del partido y te consigue hacer la crisis más impresionante que ha tenido el PP ni ningún otro partido. A mí solo me recuerda a la de UCD", ha denunciado sin tapujos la exdirigente popular.