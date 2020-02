Matías Prats ha hablado en laSexta Noche sobre redes sociales, afirmado que no critica "por supuesto a los que están en ellas". Sin embargo, cree que a él le han llegado "un poco tarde".

"Tampoco me identifico para usarlas porque llegado a un estadio de tu vida te vuelves un poco más egoísta y quieres 'perder' el tiempo en lo que te gusta, en lugar de darlo generosamente a los demás", ha explicado el presentador de informativos de Antena 3.

Por ese motivo, Matías Prats ha aprovechado para pedir disculpas por no tener redes sociales y por preferir dedicar su tiempo a otras cosas: "Me disculpo desde aquí por no tener ni Twitter, ni Facebook, ni redes sociales", ha concluido el periodista.