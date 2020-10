Mercedes Milá se mostró muy crítica con la actitud de los políticos durante la pandemia del COVID-19 y dijo que no entiende la bronca política en momentos tan difíciles. "No lo entiendo, es como si les faltase unos grados de inteligencia porque no saben leer la calle. La calle está diciendo a gritos lo que quiere, pero no parece que quieran escuchar", denunció.

"Me gustaría tener un programa como el tuyo para entrevistar a gente que tenga cargos políticos importante para preguntar qué creen que hay bueno de esa actitud", le dijo a Iñaki López, al tiempo que insistió en que no logra entender a los políticos y que "las encuestas están hablando y esa actitud tan agresiva o de puñal esté teniendo réditos".

En lo referente al Gobierno, Milá defendió que "es mucho más difícil gobernar con una actitud de la oposición como la que hay". "Aunque habrá gente que diga que me parece bien lo que hace Sánchez, pues sí, lo digo y lo repito, asumiendo que en un análisis global habrá cometido errores, pero ha mantenido el tipo y el equilibrio él y sus ministros", defendió.

"Muchas veces pienso que cómo hemos podido tener tanta suerte en un gobierno de coalición en circunstancias tan complicadas. Sería mucho más fácil si todos fueran en la misma dirección, como han hecho en otros países. Pero no parece que estén dispuestos a escuchar a la calle", expresó la presentadora.

En lo referente a qué valoración hace de la pandemia, Milá afirmó: "No soy Fernando Simón, ya me gustaría, pero nos han advertido la segunda ola por activa y pasiva y no hemos sido capaces de tomar las medidas que había que tomar; y cuando llega el lobo parece que todo el mundo se pone las manos en la cabeza", aunque apostilló que "hay muchas ciudades en Europa a las que les está pasando lo mismo".