David Bisbal ha analizado en laSexta Noche la tendencia de muchos músicos españoles a instalarse en America Latina. Él, que ha destacado que siempre ha resididido en España y siempre ha "pagado los impuestos" en este país, ha puesto en valor la importancia de "la logística de un artista" a la hora de elegir una nueva residencia en otro continente.

"Si tienes que ir de México a Venezuela, de Venezuela a Colombia y de Colombia a Argentina, lo más lógico es que te quedes en ese continente y no vuelvas a España", ha explicado el cantante, que ha añadido: "Yo me he acostumbrado ya".

Precisamente, a raíz de esta valoración, Bisbal también ha hablado de su larga trayectoria como artista que le ha llevado a viajar por todo el mundo. La razón: ya han pasado 20 años desde la primera edición de Operación Triunfo en la que se dio a conocer

"Soy consciente, pero también me sorprende que haya pasado el tiempo tan rápido. En algún momento he tenido la sensación de que ha pasado tan deprisa que me he perdido momentos clave de mi carrera". ha explicado Bisbal, que no obstante asegura haber aprendido de su propia experiencia. "Ahora, con la madurez que tengo, lo vivo de una manera diferente", ha destacado.