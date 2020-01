David Bisbal no es un artista al que le guste expresar sus opiniones en el plano político, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la situación que está viviendo Venezuela ha preocupado especialmente al cantante, que sí ha querido manifestarse al respecto.

"Me dolía todo lo que se estaba viviendo en Venezuela", ha destacado Bisbal en laSexta Noche, y ha añadido: "La gente puede ver más allá o buscar excusas, pero la realidad es la realidad, y todos lo sabemos". Bisbal ha lamentado un escenario político que, según él, "no es normal".

"He conocido Venezuela en un momento de máximo esplendor, cuando comenzaba la carrera", ha expuesto Bisbal, que ha añadido: "No concibo cómo están en esa situación. Lo que más me importa es que la gente no tiene siquiera para medicinas. Y tampoco aceptan ayudas".

En la entrevista, Bisbal también ha hablado de su curiosa afición al perfil del faraón Ramses II: "Hubo una época de mi vida en la que me obsesioné tanto con la cultura del imperio nuevo de Egipto que leí absolutamente todo. Me parece un como un faraón espectacular. Yo nunca he ido a Egipto. Mi sueño es ir, pero visitarlo a conciencia".