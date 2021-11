Cayetano Martínez de Irujo ha hablado abiertamente de los partidos a los que ha votado que, según considera, "son los que han hecho crecer España y que estemos donde estamos hoy en día". "Los extremos hay que quitarlos", ha defendido.

"Yo, que he estado tanto tiempo en el Partido Comunista te digo que si alguien ayudó a hacer el equilibro en este país fue el Partido Comunista", ha afirmado en ese momento Cristina Almeida, a lo que el jinete ha respondido: "Sin ninguna duda, pero yo estoy seguro de que a estas alturas no eres comunista". "Yo soy progresista, una mujer de izquierdas", ha manifestado la abogada, quien ha dicho que no cree en el centro.