Isabel Díaz Ayuso ha afirmado en laSexta Noche que no se plantea la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque aspira a poder llevar su "propio proyecto" adelante. "Ahora mismo, en mi cabeza está ser libre y tener un proyecto muy claro de ciudadanos que quieren vivir a la madrileña, que peleando, sufriendo, pero con pasión, viviendo la vida y cumpliendo las medidas", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que tiene claro con quien "nunca pactaría": "Con el desastre yo no pacto", ha afirmado, refiriéndose al PSOE.

"Y con Vox está por ver, porque no quiero depender de nadie. Soy una mujer libre, independiente, tengo un proyecto muy claro para Madrid y necesito empezar a crear empleo, bajar los impuestos de manera histórica en cuanto me sea posible", ha expresado la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid

En este sentido, Ayuso ha criticado que Vox "han sido los primeros" que le han "tirado deducciones fiscales y ha puesto las cosas complicadas". "Por ese motivo, aspiro a ser libre para decir a los ciudadanos lo que voy a hacer y que se siga cumpliendo. Lo bueno es que yo no soy una promesa, estoy al frente de la Comunidad de Madrid gestionando esto", ha afirmado Ayuso, quien ha asegurado que es la única candidata que tiene algo que perder" porque ella "ya tenía el poder".

"Lo más complicado es tener el poder, pero no quiero que cambien el signo político del Gobierno y que lo hagan a la espalda de los ciudadanos, por lo que me despojo del poder y lo he entregado a los madrileños para que decidan qué políticas quieren a partir del 4 de mayo", ha manifestado Isabel Díaz Ayuso.