Antonio, preferentista: "Un concejal del PP me agredió cuando protestaba"

'CASO RATO': INDIGNACIÓN ENTRE LOS PREFERENTISTAS

'laSexta Noche' recibe en plató a Antonio Hernández, un afectado por las preferentes de Bankia. Antonio no entiende cómo Rato "puede seguir campando a sus anchas", y recuerda que tan culpable es Rodrigo Rato como Miguel Blesa, "que también sigue en la calle pasándoselo pipa". Para Antonio hay algo incompresible: "el Ministro recibe a Rato, pero a nosotros no", y denuncia que son muchos los preferentistas que están recibiendo presiones. "A mí me agredió un concejal del PP de Coslada, me dio una patada por la espalda cuando protestaba".