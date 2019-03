Antonio Miguel Carmona: "Mi adversaria en Madrid es solo Esperanza Aguirre"

ENTREVISTA A ANTONIO MIGUEL CARMONA EN 'LASEXTA NOCHE'

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, considera que las encuestas se utilizan para influir en la opinión de la gente, aunque le "agrada" que buena parte de las encuestas le den posibilidades de gobierno en Madrid. Carmona sostiene que su adversaria es Esperanza Aguirre, "no tengo ningún otro adversario". El candidato socialista asegura que Pedro Sánchez participará en más actos con él, como por ejemplo en la clausura de campaña. "Todas las fotos que me he hecho son compromisos que he firmado con los diferentes colectivos", ha explicado.