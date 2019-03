Andrea Levy ataca el manifiesto feminista del 8M: "Pretende expulsar a las mujeres que no compartimos una determinada ideología"

Andrea Levy ha criticado duramente en laSexta Noche la presencia de ministras en la manifestación feminista del 8M y ha defendido la politización que estaría haciendo el PSOE: "Cuando unas ministras del Gobierno van a una manifestación y empiezan a decir '¿dónde están, no se ven, las mujeres del PP?', lo politizan".

Además, la diputada del PP ha criticado el manifiesto del 8M y ha justificado su no presencia en la manifestación: "No puedo ir a un sitio en el que había un manifiesto que se decía cosas que no compartía". "La igualdad entre hombres y mujeres no tiene que tener una lucha política", defiende Levy.

