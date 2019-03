Entrevista completa a Wyoming: "Si Rajoy hubiese dicho la verdad, no le habría votado ni Dios"

PRESENTA SU LIBRO 'NO ESTAMOS SOLOS' EN 'LASEXTA NOCHE'

El Gran Wyoming sostiene que si Mariano Rajoy hubiese dicho la verdad en su programa electoral, "no le habría votado ni Dios". En su opinión, la crisis es una estrategia empresarial, que "ha llegado para quedarse". Wyoming denuncia que "están construyendo una sociedad de pobres donde los niños no tienen lo básico". El presentador de 'El Intermedio' habló, además, en 'laSexta Noche' de su nuevo libro: 'No estamos solos'.