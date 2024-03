Edgar Vicente, empresario, aseguró en laSexta Xplica que está "súper orgulloso de pagar impuestos". "Yo lo tenía súper fácil para irme a Andorra o Luxemburgo a evadir impuestos, y he decidido quedarme aquí porque creo en mi país y quiero apoyar a las nuevas generaciones y os aseguro que pago muchísimos impuestos", manifestó.

Para Vicente, "el problema de los jóvenes no recae en el precio de las viviendas como tal, sino que el problema de raíz está en que el 15% del PIB es de turismo". "Es una cosa totalmente obsoleta y no tiene futuro", expresó, tras lo que José María Camarero pidió que se deje "de demonizar al turismo". Sin embargo, el empresario señaló entonces que "en las 10 potencias mundiales, está demostrado que el turismo no tiene un peso importante en su PIB, sino que lo tiene la industria".