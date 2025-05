El duro relato de Concha, auxiliar de ayuda a domicilio: "No llegamos al Salario Mínimo y tenemos unas condiciones terribles de enfermedades"

Concha ha visibilizado la precariedad que atraviesa su profesión, una situación que no solo se refleja en lo económico, sino también en una precariedad marcada por la perspectiva de género. Esta doble vulnerabilidad se agrava por la falta de evaluaciones de riesgos laborales en su sector.

En El Debate de La Sexta Xplica se han abordado las difíciles condiciones laborales de distintos sectores, y ha intervenido Concha, trabajadora del sector de ayuda a domicilio, para visibilizar la precariedad que atraviesa su profesión. "No llegamos al Salario Mínimo Interprofesional porque nuestras jornadas son parciales y el 96% de nosotras somos mujeres", ha señalado.

Un dato que, según ha explicado, no solo refleja precariedad económica, sino también una precariedad marcada por la perspectiva de género. "En nuestro trabajo no se hace la evaluación de riesgos laborales porque los domicilios privados de los usuarios son nuestros lugares de trabajo. Y como no se hace esa evaluación, cuando enfermamos, la mutua dice que es por nuestra condición de mujer, que es degenerativo o porque tenemos la menopausia".

Además, destaca que después de 10 o 15 años en este sector, "lo normal es que te incapaciten y te manden a tu casa con una pensión de 500 euros", ha denunciado.

Concha también ha destacado que, tras años de movilizaciones y llamadas, lograron que en septiembre de 2024 se aprobara un real decreto ley que obliga a las empresas gestoras de estos servicios a realizar evaluaciones de riesgos en todos los domicilios. Sin embargo, ha advertido que muchas de estas compañías siguen eludiendo la normativa alegando que "no pueden mandar a un técnico a cada casa".

"Llevamos 30 años en este sector con condiciones terribles de enfermedades, con salarios precarios y con incapacidades que nos condenan a 500 euros", ha concluido.