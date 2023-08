Cada mañana son muchos los que se despiertan, como siempre, porque el despertador está sonando. No tienen tiempo para hacer ejercicio, ni meditación, a primera hora. En unos minutos tienen que desayunar y salir corriendo hacia el trabajo.

Día a día se esfuerzan por llegar a fin de mes y al leer las noticias se enfadan porque alguien dice que su esfuerzo no es suficiente, que si no son ricos es porque no quieren.

"Cada persona tiene que llegar tan lejos como su sacrificio, su esfuerzo y su capacidad le lleve", aseguraba Ayuso. "Pelear, trabajar, sudar [...] y la maravillosa palabra de la voluntad, con la voluntad se consigue todo en la vida", afirmaba también.

"Con trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio, te irá mejor y serás feliz", defendía Mariano Rajoy.

Sin embargo, frente a la idea de la meritocracia y la cultura del esfuerzo hay que hacer una pregunta fundamental: ¿Es real la igualdad y eso de 'si quieres, puedes'?

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa ha recordado durante este sábado 12 de agosto.