Couso: "Tania no ha venido porque estamos en primarias, no te tiene miedo Inda"

Eduardo Inda polemiza con Tania Sánchez en laSexta Noche incluso cuando la candidata a las primarias de Izquierda Unida no está presente. El periodista ha acusado a Sánchez de no asistir al programa por miedo, algo que ha desmentido el europarlamentario Javier Couso. "Tania no ha venido porque estamos en un proceso de primarias y es jornada de reflexión. Como es jornada de reflexión entiende que no puede venir al programa porque no quedaría bien. Tania no te tiene ningún miedo". En este punto, Couso acusa a Marhuenda de no dar suficiente publicidad a una rectificación de su periódico en un texto que afecta directamente a la política de IU.

Publicidad