La situación que vive el turismo en España desata un intenso debate en laSexta Xplica. Uno de los temas clave de la noche es la precariedad, que marca las posibilidades que tienen -o no- muchos para permitirse una escapada.

La periodista Laura Blanco plantea la posibilidad de que los guías turísticos puedan emprender y juntarse para montar su propia empresa para tener así las condiciones laborales que exigen, solución que no acaba de convencer a Paco Ledesma.

"¿Por qué la solución tiene que ser siempre que si alguien no paga bien, emprende tú? Si el médico no me atiende, ¿estudio medicina? Siempre tengo que emprender yo. Yo no quiero emprender, quiero que haya trabajo bien pagado", reclama.