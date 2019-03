La contabilidad B del PP alcanza a José María Aznar

Meses después del tsunami político, Luis Bárcenas sigue haciendo tambalear al PP. Según publica 'El País', existen pagos que vulneran la Ley de Incompatibilidades. Supuestamente, José María Aznar cobró gastos de representación en el año 96, cuando ya era presidente del gobierno.

Dicha Ley, vigente en aquel momento, prohibía las renumeraciones dobles. Se trata de 16 pagos con el código 053, que corresponde a sus iniciales JMA, por un importe total de 12 millones de las antiguas pesetas. Es decir 73.000 euros coincidentes con lo declarado a Hacienda como pagos a Aznar durante el año 96.

No es el único escándalo que desvela 'El País'. 14 ingresos a cuentas del BBVA que el extesorero anotó en sus famosos apuntes entre 2003 y 2007. Las aportaciones coinciden con los ingresos registrados en la contabilidad oficial del PP durante el mismo periodo de tiempo. Eso sí, todos en concepto de donaciones anónimas.

En 2003 serían 170.000 euros en dos entradas. En 2004, 763.250 en 7 ingresos. En 2005, 137.930 en dos entradas, la mismas que en 2006 con 80.000 euros. En el último año son 113.000 en dos entradas.

Todos estos ingresos serían ilegales. Exceden la cantidad legal permitida de 60.000 euros anuales registrada para la financiación de partidos vigente desde 1987 hasta 2007. Es la principal conclusión a la que ha llegado el último informe de la UDEF. ¿Pudo el PP trocear los ingresos en pequeñas cantidades para esquivar al Tribunal de Cuentas? ¿O fue sólo Luis Bárcenas quien se encargó de evitar que superasen el tope legal? El partido popular se desmarca, es rotundo.

El documento también nombra a 33 empresas donantes. Entre ellas Metrovacesa o la constructora Continental, ambas relacionadas con el marido de la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal. Ignacio López del Hierro, según el diario El Pais, habría donado 115 mil euros en 1997 Y 1998. Los investigadores quieren saber si hubo retribución.

No es el único nombre en el punto de mira. Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero o Pedro Arriola. Este último es el ex marido de la ex ministra Celia Villalobos y es según algunos medios el mayor estratega de la operación. ¿Podrían salir más nombres a la luz o ya ha terminado de salpicar el escándalo de los populares?