El chef Peña ha realizado una receta de 'bombones de pulpo' en el plató de laSexta Noche. "Me estás haciendo una faena porque la próxima vez que coma pulpo me va a faltar algo", le ha dicho Gonzo, quien ha explicado que él cocina pulpo en casa, señalando que es "uno de los platos más fáciles de hacer, cociéndolo entre 20 y 30 minutos y dejándole diez de reposo" y que hay que "acompañarlo con patatas cocidas". "Lo más importante del pulpo es que no se toma con agua", ha destacado el periodista, mientras el chef Peña terminaba la receta.

A continuación, Gonzo ha frito uno de los 'bombones de pulpo'. "Está claro que no me ha quedado como el tuyo y tampoco lo pretendía", ha expresado Gonzo tras ver el resultado de su 'bombón'.

En ese momento, el chef Peña les ha pedido a Iñaki López y a Verónica Sanz que aliñasen unos trozos de pulpo que habían cortado. Los periodistas han echado gran cantidad de pimentón, tras lo que han bromeado. "Aquí debería actuar de oficio la Audiencia Nacional", ha dicho Gonzo, añadiendo que es "una ofensa al sentimiento gallego". "No me puedo creer que yo haya sido partícipe de esto. Paisanos, yo estaba pendiente de los 'bombones'", ha bromeado el periodista.

"Hay un desmayo entre una señora de A Coruña. Ya se la lleva la ambulancia", ha dicho, por su parte, Iñaki López, al tiempo que Gonzo ha afirmado que eso "no se le pone ni a un turista en Santiago de Compostela un 25 de julio". Tras ver el desastre, el chef Peña ha dicho que no les contrata "de pinches". El público también lo ha probado y ha dicho que estaba "buenísimo".

En contraste con el pulpo con exceso de pimentón, el chef Peña ha mostrado el resultado de sus 'bombones de pulpo'. "Se nota el que he hecho yo, está buenísimo", ha señalado Gonzo tras probarlo, mientras que el presentador de laSexta Noche lo ha calificado de "maravilla".