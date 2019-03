Herminia a Pablo Iglesias: "¿Se cortará la coleta si llega a gobernar?"

LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL EURODIPUTADO

Herminia, una limpiadora discapacitada de Madrid, quiere saber si Pablo Iglesias se cortará la coleta si llega a la Moncloa, "o la llevará con el traje". El líder de Podemos lo tiene claro. "No me voy a cortar la coleta y a lo mejor tampoco me pongo traje", ha asegurado.