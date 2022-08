El periodista y escritor Antonio Maestre ha sido muy crítico con la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por las advertencias que está haciendo de cara a la situación económica a la vuelta del verano.

"Curiosamente, lo que se está hablando de cara al otoño es de la necesidad de que los salarios no suban o las pensiones no suban para que no haya movimientos de segunda vuelta de la inflación", ha aseverado Maestre, cuestionando este "relato interesado". "Busca preparar a la opinión pública para que los trabajadores, los periodistas... puedan asumir de manera favorable el hecho de que no se vayan a subir los salarios acorde a la inflación", ha deplorado. Puedes escuchar el argumento completo en el vídeo principal de esta información.