Los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Pastor han analizado en laSexta Noche algunos de los datos relativos a las elecciones en Andalucía que ya arrojan las encuestas realizadas hasta la fecha. Especialmente, los que tienen que ver con los números de cada partido. Así lo ha puesto en valor el presentador de Al Rojo Vivo con José Yélamo: "Lo más trascendental de las elecciones es que este territorio, que para el PSOE es uno de sus graneros fundamentales y donde sigue siendo la primera fuerza política, puede provocar un movimiento de placas tectónicas a nivel político importantísimo".

"Aunque el PP no consiga la mayoría absoluta, que sea la primera fuerza política ya es un cambio casi revolucionario", ha apuntado Ferreras. Una reflexión a la que Pastor se ha sumado precisando, respecto a este cambio de tornas, que "tanto el PP como el PSOE no hablan de un cambio sociologico de la izquierda, tradicionalmente ganadora. Más allá de los números, lo que dicen es que Juanma Moreno es un candidato de derecha que no provoca rechazo ni siquiera en la izquierda".