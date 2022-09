"Antes de la guerra en Ucrania y de esta crisis ya estábamos hablando de las colas del hambre. Ya había gente que no podía pagar la cesta de la compra, pasándolo muy mal, con un Nivel de pobreza infantil enorme". Es el mensaje que ha trasladado Ramoncín en laSexta Noche, sobre la actual crisis que ha provocado una gran subida de precios.

Así, ha querido dedicar este recordatorio a quienes "se oponen a subir un poquito el salario mínimo", "gente que dice que cree en los ciudadanos", ha remarcado. "El problema no es nuevo. No se puede estirar más la goma, no puede ser que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres", ha defendido, asegurando que "la gente lleva ya mucho tiempo hurgando en la basura".