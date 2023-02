La periodista y escritora Ana Iris Simón ha denunciado que los bancos, muchos de los cuales fueron rescatados con dinero de todos, no han devuelto sus deudas. "Ya no solo es que manden los mercados, que no los hemos votado, sino que ahora no parece que vayan a pagar por ese reguero de víctimas que han ido dejando", ha manifestado en laSexta Xplica.

En este contexto, ha cuestionado el "mantra" de la economía liberal que dice que cuanto mejor les vaya a nuestros empresarios, a nuestros bancos o a Iberdrola, mejor nos va a ir a todos nosotros. "Estamos viendo que es todo lo contrario: empresas, energéticas y bancos están en máximos históricos y estamos viendo que cuanto mejor les vaya a ellos, más ruinosos estamos nosotros". "Su riqueza, su avaricia, su codicia y su usura suponen nuestra ruina", ha apostillado la periodista.