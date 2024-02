Amadeo Llados, el polémico influencer sobre el que Equipo de Investigación hizo un reportaje que se emitió este viernes en laSexta, ha reaccionado en sus redes sociales al programa. "No sé si han salido ya o no. Llevan tiempo diciéndome que tenga cuidado porque están haciendo un reportaje sobre mí de investigación. ¿A qué voy a tener miedo?", se ha preguntado.

Así, Llados ha afirmado que tendrían que ser los reporteros los que tuvieran miedo de él, para después lanzar amenazas a Equipo de Investigación: "¿Qué van a hacer? ¿Venir a mi casa? No creo que sea buena idea. Ven a mi 'fucking' casa, que venga alguien y se cruce conmigo y activo el modo 'Call of Duty' en la vida real". 'Call of Duty' es una serie de videojuegos de disparos en primera persona.