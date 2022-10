Putin está recurriendo a ciudadanos sin formación militar para completar su ejército. Sin embargo, muchos de estos jóvenes están aquejando tener que costearse sus propios materiales para acudir a la guerra y, con la moral baja, parece complejo que puedan hacer frente a un fuerte ejército ucraniano. Una cuestión que el exgeneral Enrique Ayala ha analizado en laSexta Noche.

El experto ha asegurado que a pesar de estos condicionantes "Rusia está lejos de estar vencida" y ha realizado una profunda reflexión sobre el peligro mundial que supone un líder como Putin: "Aquí no se trata de quién tiene razón. Nosotros ayudamos al agredido, pero si yo estoy en un paso de peatones y me atropella un camión yo estoy en un paso de peatones pero estoy muerto. No creo que estemos en la pantalla de usar armas nucleares, pero es posible que se usen".

Así, ha afirmado que en caso de que Putin lance una bomba nuclear "tendremos que ver cómo reacciona Occidente", si bien ambas opciones son negativas: "Si no lo hace es muy malo, pero si lo hace es peor. Entonces quizás digamos 'habría que haber pensado en negociar'". Y zanja: "Yo no puedo discutir que se ayude en todo a Ucrania, pero eso no excluye el hecho de que tengamos una visión a más largo plazo y tratemos de prevenir lo que puede ser un desastre mundial, y tratemos de prevenirlo desde ahora".