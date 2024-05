Cádiz es una de las provincias con más paro de España. Es por eso que Jesús Carrillo, guía turístico en Cádiz, defiende el papel del turismo como "motor económico" de su ciudad, ya que trae más beneficios que perjuicios a su ciudad.

Sin embargo, lo que sí le parece un problema es la proliferación de pisos turísticos, que él mismo está sufriendo, ya que vive en el centro de alquiler. Es por eso que lucha para que el beneficio económico que aporta el turismo no acabe echando a los gaditanos. "Cada vez Cádiz pierde más población porque no encuentran dónde vivir", denuncia. Según explica, la ciudad "pierde cada día tres habitantes", lo que supone unos "1.000 cada año". "Yo también temo algún día tener que abandonar mi vivienda para que ese lugar pueda ser un apartamento turístico", manifiesta, y pide soluciones porque, si no sabemos controlarlo, "Cádiz se quedará sin gaditanos y perderá su esencia, su magia".

Incluso a la patronal de los pisos turísticos le parece bien limitar el número de alojamientos de este tipo. Así lo denuncia Enrique Alcántara, presidente de la patronal de pisos turísticos APARTUR: "No podemos convertir las ciudades en parques de atracciones donde no haya vecinos en absoluto". "Tenemos que conseguir un buen equilibrio entre turistas y residentes", pide.