Queremos aclarar algunos puntos de la misiva:

1. Escribe la embajadora: “El único objetivo de su canal de televisión ha sido utilizar e institucionalizar mi entrevista para manipular a la opinión pública”

laSexta Columna aclara: El único objetivo fue contar con su opinión y mostrársela a los espectadores.



2. Escribe la embajadora: “Les hice prometer emitir la grabación entera”

laSexta Columna aclara: No le hicimos tal promesa. Ni a usted ni a ninguno de los aproximadamente 1.800 entrevistados en la historia del programa.



3. Escribe la embajadora: “Les hice prometer emitir [...] la realidad que hay detrás de la polémica escena (que recorrió todos los medios de comunicación internacionales con la familia siria derribada y atacada por la policía nacional húngara), promesa que Ustedes tampoco cumplieron”

laSexta Columna aclara: No hubo tal promesa. Grabamos a la embajadora explicando el citado vídeo. El objetivo era que, si en el programa se contaba esa presunta agresión a la familia siria, la embajadora tuviera la oportunidad de explicarse. Finalmente no explicamos la historia de esa presunta agresión y, por lo tanto, tampoco las palabras de la embajadora.



4. Escribe la embajadora: “Yo misma también he grabado la entrevista, durante la cual en realidad se plantearon y se contestaron siete preguntas, pero únicamente se retransmitió una, sobre la cual, no tenía más remedio que mostrar mi más absoluto rechazo”

laSexta Columna aclara: La entrevista duró 21 minutos y emitimos minuto y medio. Elegimos a partir de criterios periodísticos. Acertados o equivocados, pero periodísticos.



5. Escribe la embajadora: “Después de lo ocurrido no me hago ilusiones, pero les solicito expresamente, publiquen mi carta en su portal de Internet, en un lugar con acceso y tan visible para todos sus seguidores, como la misma entrevista”.

laSexta Columna aclara: Aquí está su carta y la entrevista íntegra, incluido un momento en que paramos por un fallo en el audio. No hemos querido cortar ni un segundo.



Denle al play si quieren pero, se lo advertimos, lo más interesante, lo de la “composición étnica de Europa”, ya lo vieron el viernes.



laSexta Columna

A continuación les dejamos la carta remitida por la embajadora de Hungría, Enikö Györi: