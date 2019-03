“En política hemos llegado a nivel del desfachatez”

Manuel Castells, sociólogo y profesor de la Universidad de California asegura que “todos los partidos políticos han tenido algo que ver en la corrupción y cuanto más poderosos más corrupción. Los más pequeños se corrompen menos porque tiene menos que corromper”.

Castells señala que las élites dirigentes tanto económicas como políticas son las que deberían dar ejemplo, algo que no sucede y ante lo que la sociedad está indefensa. “La sociedad no permite la corrupción, no la tolera, pero no tiene instrumentos de control los medios de comunicación y los jueces independientes”, afirma.

Luis Garcia Montero, poeta y catedrático de literatura española , explica que corrupción hay en todos los sitios y países y lo que caracteriza a este país es la “falta de vergüenza pública para apartar inmediatamente al corrupto” del espacio público que se debe respetar .

En otro sentido, Victoria Prego, adjunta al director de ‘El Mundo’ considera que a sociedad también es corrupta. “En España, defraudar al Fisco se encuentra fantástico, es una cosa que es motivo de orgullo para aquel que lo consigue”, afirma.