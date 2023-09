Tras ganar el Mundial de Fútbol Femenino, cientos de personas abarrotan Madrid para ver a sus ídolos. Por primera vez, son ellas las que son un referente en el fútbol. Sin embargo, al preguntar a niños por su futbolista favorito, ninguno menciona a una mujer. Y aunque algún niño defiende peculiares teorías sobre por qué no tiene tan presente a las mujeres, la mayoría coincide en que tienen menos visibilidad.

En la actualidad, es cierto que las niñas tienen más opciones de luchar por su sueño de ser futbolistas, aunque en los patios de los colegios el fútbol aún es cosa de niños. "En el colegio, jugamos con niños y no te la pasan tanto", lamenta una niña, mientras que otra critica: "Creen que no existimos y no nos la pasan, y nos enfadamos y se lo decimos a un profesor".