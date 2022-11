"Las mujeres cataríes están sujetas al sistema de tutela masculina, es un sistema mediante el cual un pariente cercano, varón, que suele ser el padre, hermano, tío o, en el caso de estar casada, su marido, tienen la última decisión sobre cuestiones tan vitales como casarse, divorciarse, acceder a servicios de salud reproductiva o incluso viajar al extranjero", explica Carlos de las Heras, responsable de Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

En Qatar la mujer es inferior al hombre y Francisco, un español afincado en este país, así lo confirma. Para casarse con su mujer, Rayini, Francisco tuvo que pedir un permiso especial al director de la empresa donde trabajaba ella: "Yo me negaba, me sublevé, pero al final acabé pasando por el aro", explica.

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna analiza las prohibiciones del régimen qatarí en lo que respecta a muestras de afecto en público y cómo la violencia contra la mujer no solo no es delito, sino que se divulga. Así se muestra en el vídeo de un sociólogo qatarí que, como si de un tutorial se tratara, muestra cómo golpear a la mujer con frases como "no dejar moratones ni sangre".