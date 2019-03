Cronología de una regularización fiscal

En ambas asociaciones aparece su DNI. Los propios empleados del banco suizo se refieren a su cliente como un miembro del Senado español y tesorero del PP.

Nada más saltar a la luz pública el caso de la trama Gürtel, Bárcenas vacía sus cuentas en Suiza: desvía una parte a Estados Unidos y parte del dinero que le queda lo regulariza aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno.

Alfonso Trallero, el abogado de Bárcenas lo confirma y asegura que ese dinero no tiene nada que ver con el Partido Popular, según él procede de operaciones mercantiles realizadas en Sudamérica: "Se declaró la totalidad de esos fondos en el año 2012".

Sin embargo, Cristobal Montoro aseguraba que Bárcenas no se acogió a la amnistía del Gobierno: "La respuesta del Ministerio es: 'En la lista no aparece'". Sin embargo el extesorero tiene pruebas donde se demuestra que regulariza once millones de euros. Cumpliendo con la norma de la amnistía fiscal paga a la Agencia Tributaria el diez por ciento del dinero, es decir, un millón de euros.

Así, Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política, no estaba de acuerdo con las declaraciones del ministro ya que Bárcenas y su abogado habían afirmado que este último se acogió a la amnistía fiscal: "Acreditaron públicamente que se habían acogido a esa amnistía fiscal, por tanto yo creo que Montoro ya ahí faltó a la verdad".

Pero no todos piensan lo mismo. Pablo Montesinos, periodista en Libertad Digital explicaba: " No creo que el señor Montoro haya mentido, creo que se equivocó en el primer comunicado que dio negándolo todo".

Al final el caso de Luis Bárcenas demuestra que sí se puede blanquear aunque la Justicia te esté investigando.