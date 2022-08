La iglesia jugó un papel importante cuando aparecieron los primeros casos del VIH en España. Para ellos, la solución pasaba por la abstinencia, cargando, en palabras de Rouco Varela, contra la cultura del sexo amoral, indiscriminado y precoz".

"¿Cómo va a decir el papa que los preservativos se pueden usar? ¿Cómo lo va a decir un papa? Es imposible", recalcaban entonces. En laSexta Columna, hablamos con Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales con Felipe González, que comenta la importancia de la campaña 'Póntelo, pónselo'.

"A los adolescentes que empezaban a tener relaciones sexuales no les podías decir que la abstinencia era la solución porque iban a seguir teniendo relaciones", defiende, recordando que a la iglesia le "molestaba" más el 'pónselo' que el 'póntelo': "Querían a las mujeres siempre en una posición pasiva y eran ellas las que se tenían que atrever a decir que no tenían relaciones sexuales si no era con preservativo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta Columna de noviembre de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.