Yanis Varoufakis se muestra disgustado por formar parte de lo que llama "el star system de la política": "El star system es parte del problema, no de la solución. Cuando tienes gestos e imágenes que desarrollan una tiranía contra la realidad, hay guerra entre apariencia y realidad. [...] Deberemos enfocarnos en mejorar la realidad de la mayoría de la población".

"La democracia es esencial porque la economía no es una ciencia"

Jordi Évole le pregunta si su apariencia contribuye a dar esa imagen de político estrella, a lo que el político respone: "Hace tres meses no era un político, era un académico. Así me vestía en reuniones académicas, sería hipócrita empezar a vestirme diferente porque me encuentre en una posición distinta".

El ministro de finanzas griego habla de su último libro, que trata sobre economía: "A los economistas nos gusta pensar que somos científicos, pero no lo somos. En las ciencias naturales e ingenierías hay una diferenciación muy clara entre ideología y la ciencia práctica. La economía es la única disciplina o ciencia en la que dos premios Nobel pueden pensar que el otro es un charlatán".

Varoufakis añade: "Si realmente fueramos los gurús técnicos de la política económica, deberíamos prohibir la democracia. Deberíamos tener a los tecnócratas sentados en este despacho, gestionando la economía eficientemente. La democracia es esencial porque la economía no es una ciencia. Como mucho es una ideología con ecuaciones. Necesitas lógica para descartar falseades y errores, pero no puedes saber lo que es correcto por un proceso tecnocrático y por eso necesitas la democracia. La alternativa es la dictadura. La viví y puedo decirle que no es buen sistema".

El político insiste en que es ante todo "un profesor, que por accidente se ha convertido en ministro". Critica a los "políticos profesionales" y añade que "uno debería ser un político a regañadientes". Por otra parte, afirma que "tenemos que asumir que en Europa ha habido un abuso de poder en los últimos cinco años convirtiendo la crisis en un drama".