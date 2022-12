¿Existe un plan nacional que establezca unos mínimos que deban cumplir las comunidades autónomas con respecto al autismo? Amaya Áriz, presidenta de la Asociación de Navarra de Autismo explica que han existido pero que no hay financiación. "Nunca lo hemos visto realmente con todos los pasos desglosados y fechas". Además, ha explicado el motivo por el que las familias optan por irse al País Vasco o a Navarra.

Amaya se muestra tajante al desvelar el motivo por el que cree que no hay más intervención en este sentido. "El autismo no es importante, no vende. Cuando se den cuenta de que uno de cada 59 nacimientos tiene autismo, lo mismo se ponen las pilas", reconoce.