La embajada danesa en España está en un ático en Serrano, donde trabajan 18 personas. Mikkel Larsen, agregado de comunicación de la embajada de Dinamarca, asegura que tienen “lo que necesitamos”.

Dinamarca tiene 74 embajadas bilaterales y 7 representaciones en organismos multilaterales. Protegen a los empresarios daneses en España, “tenemos un departamento comercial para ayudarles”, al mando de Jakob HanghØj, consejero económico y comercial de la embajada de Dinamarca.

Los empresarios les piden ayuda. Las pymes para meter su producto en el mercado español y las grandes empresas que quieren contactar con el poder político.

En la embajada tienen sistemas de pago. Si son tareas amplias, 120 euros por hora si necesitan ayuda. Los ingresos no llegan a cubrir todos los gastos. En el departamento hay que cubrir presupuestos de ingresos. Si no llegan, recortan los ingresos de la embajada. El año pasado no cumplieron y “este año nos recortan el presupuesto”.

La partida que se ha recortado en Dinamarca no ha sido en cooperación ya que están llegando al 1%.