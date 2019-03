“He cobrado en negro y lo volvería a hacer”

Aseguran que va a ser difícil quitar la economía sumergida porque “está medio aceptada”. Según la situación, ellos así harán, poniendo o no su numero en la calle. Uno de ellos lo ha hecho y le “ha ido bien”. Piensa que no está haciendo nada malo y lo “volvería a hacer”. Gerardo Parejo, secretario de la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida en Andalucía no está de acuerdo.