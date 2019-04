Pablo Iglesias: "Había mucha gente de Errejón que defendía dar un cheque en blanco a Ciudadanos y PSOE"

AFIRMA QUE HABÍA UN NIVEL DE PRESIÓN MUY FUERTE

Pablo Iglesias explica en Salvados que "Iñigo Errejón era del 'no' a Izquierda unida claramente y eso es muy legítimo" aunque señala que "hubo compañeros que de puertas para adentro defendieron el 'no' y de puertas para fuera recularon": "Eso me incomodó".