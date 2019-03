Oriol Junqueras: “Nunca me he sentido español”

PIENSA QUE LA INDEPENDENCIA ES UNA CUESTIÓN SENTIMENTAL

Jordi Évole comenta un vídeo que hay colgado en la página web de Esquerra Republicana de la vida de Oriol Junqueras, que explica que su padre dibujaba la historia de Cataluña en un cuaderno y luego se la contaba. Razón por la cual no sólo quiere la independencia por una cuestión práctica, sino también por una cuestión sentimental. “Para mí es un factor importante”, confiesa. “Nunca me he sentido español”.