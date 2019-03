Sevillana: “Me encantaría que votaran y que saliera que no”

Jordi Évole espera a Oriol Junqueras en el aeropuerto de Sevilla, un momento histórico aunque Oriol no lo cree así. El presidente de Esquerra Republicana explica que no se siente un “extranjero” cuando está en Sevilla: “Intento no sentirme extranjero casi en ninguna parte y además, aquí, en particular, hay muchos vínculos familiares, culturales, lingüísticos y muchos de mis amigos son nacidos en Andalucía, Extremadura…”.

Oriol siente a los sevillanos como personas muy cercanas del mismo modo que “cualquier ciudadano europeo también se siente cerca de todos los ciudadanos europeos. Me parece que es perfectamente compatible tener mucha proximidad emocional, cultural, geográfica… con el hecho de que nosotros podamos disponer de las estructuras de un Estado”.

Jordi Évole y Oriol Junqueras se acercan a un ciudadano que está asombrado de que el líder de ERC esté en su tierra. El sevillano explica que para él que Cataluña se independizase supondría “una pequeña decepción”. Oriol le asegura que eso no cambiaría: “Nuestra relación con España será excelente”. Otros ciudadanos que se encuentran en el aeropuerto opinan del tema.

Una joven británica, comparando la situación con lo que han vivido en Escocia, le pregunta cuál es su objetivo. “Queremos construir un país mejor donde las decisiones las tomemos nosotros y no las tome un Gobierno que no nos quiere”, le explica Oriol. La chica intuye que la gente “no quiere una separación”. El presidente de Esquerra Republicana pide la oportunidad de que por lo menos se vote. “Me encantaría que votaran y que saliera que no”, comenta otra chica. “España es una. Y Cataluña está dentro de España”, concluye.