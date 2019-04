Jorge Torres, votante: "Podemos pecó de pedantería al no darle el gobierno al PSOE"

IGLESIAS AFIRMA QUE NO SE ARRPIENTE

Al contrario que Jorge Torres, otro votante, Enrique Pérez, explica en Salvados que cree que "Podemos no se equivocó" pero asegura que "la famosa rueda de prensa en la que pidió cinco ministerios fu un momento muy erróneo por parte de Pablo". Por su parte, Iglesias asegura que no se arrepiente de no haber apoyado al PSOE y asegura que han hecho "algo mal" porque "mucha gente" no les ha entendido. "No podíamos traicionar a cinco millones de personas con un cheque en blanco", asegura.