Jorge Torres, a Iglesias: "Erais un hilo de esperanza muy grande que se ha convertido en una linternilla"

IGLESIAS AFIRMA QUE AHORA "LA GENTE NO ACEPTA DETERMINADAS COSAS" QUE ANTES SI

Los votantes de Podemos recriminan a Pablo Iglesias que el PSOE le ha "robado batallas" como la lucha contra la pobreza energética: "Te has metido a la guerra interna, tú has empezado a concentrar energías en pegarle con el palo de la bandera a Errejón, a Monedero…". Iglesias se defiende y afirma que "en tres años han cambiado muchas cosas en España, no han cambiado todas pero en este país por primera vez se habla de determinados temas".