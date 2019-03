Íñigo Errejón: "En casi todos los trabajos que se hacen con la cabeza importa más lo que haces que cómo fichas"

DE CAMINO A LA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO GRIEGO

Jordi Évole tiene oportunidad de hablar con Íñigo Errejón de camino a la entrevista con Kostas Isychos, viceministro de Defensa griego. Preguntado por si le gustaría ser ministro, el político de Podemos afirma: "No es una cosa que me vea pero no me veo en nada de las cosas que han pasado el último año. Me cuesta imaginarme y no es una cosa que me cause deseo o atracción". Advertido por Évole de que ser ministro es una ocupación presencial, Errejón defiende que "en casi todos los trabajos que se hacen con la cabeza importa más lo que haces que cómo fichas". En alusión a su relación laboral con la Universiad de Granada, insiste en que se trataba de "un contrato de investigación, no era una beca".