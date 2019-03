Gloria: “Cataluña es un motor económico de España importante gracias también a los españoles”

ABOGA POR UNA ESPAÑA UNIDA

El líder de ERC explica a la familia Parejo por qué Cataluña pide la independencia. Oriol Junqueras asegura que los ciudadanos catalanes representan el 17% del total de España, aportan el 24% de los impuestos y reciben el 9% de las inversiones. “Eso no puede ser”, comenta. Gloria no está de acuerdo con el argumento de Junqueras: “En Cataluña se han potenciado muchas industrias en detrimento de otras regiones. Me duele lo que dices porque Cataluña está donde está gracias a los españoles”.