Gabriel Fernández: "Los padres le han perdido el respeto al profesor"

LOS PROFESORES APUNTAN A LA “SOBREPROTECCIÓN” COMO PROBLEMA

El director del instituto Numància explica en Salvados que hay "un menosprecio total a la actividad docente" y que los padres "no se dan cuenta" de que trabajan "con su tesoro más preciado": "He recibido a padres que me han dado lecciones de cómo tendría que hacer las clases".